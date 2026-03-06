Alle 21:00 si gioca il match tra ErraniPaolini e CristianTauson alla WTA di Indian Wells 2026, con il secondo set ancora aperto e un tie-break imminente. In diretta, l’azione si fa incalzante e il punteggio segna 6-2, 6-6, con un punto decisivo in bilico. I tifosi seguono con attenzione ogni scambio, mentre la partita si avvia verso il momento cruciale.

6-4 Non è possibile. Esce di mezzo centimetro il rovescio di Paolini, Tauson ha colpito un paio di volèe, basta questo a far capire come l’occasione di issarsi 5-5 ci fosse stata. Ma questo set è maledetto! 5-4 TausonCristian. No ragazzi vabbè. Miliardesimo errore, nel momento di chiudere di una delle due coppie. Paolini. 4-4 PARA, IN MODO VINCENTE ERRANI la risposta di Tauson, che non ci crede. Attenzione! 4-2 Clamorosissimo errore di volo della romena. Orribile questo secondo set, e si gioca da oltre un’ora, che nel doppio moderno è un’eternità. 3-0 TausonCristian. E vabbè, controbalzo vincente lungoriga di dritto di Cristian. 40-40 Scambio lungo e rocambolesco, gratuito poi dritto per dritto sul telone di Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Cristian/Tauson 6-2, 6-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: tie-break per decidere il folle 2° set

LIVE Errani/Paolini-Cristian/Tauson 6-2, 5-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: sarà tie-break per decidere il 2° set?40-40 Scambio lungo e rocambolesco, gratuito poi dritto per dritto sul telone di Paolini.

LIVE Errani/Paolini-Cristian/Tauson 6-2, 1-2, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: azzurre sotto nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Rovescio in mezzo alla rete di Errani: il break che temevamo è arrivato.

Altri aggiornamenti su LIVE Errani Paolini Cristian Tauson 6 2....

Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Cristian/Tauson, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: debuttano le campionesse olimpiche; Errani/Paolini-Cristian/Tauson oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario giovedì 5 marzo e streaming; BNP Paribas Open Tennis | Errani - Paolini - Cristian - Tauson; Sport in tv oggi (giovedì 5 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming.

LIVE Errani/Paolini-Cristian/Tauson, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: debuttano le campionesse olimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Jaqueline Cristian/Clara ... oasport.it

Indian Wells su SuperTennis: esordio per Errani/Paolini, live alle 21.30 in tvNella serata italiana Sara Errani e Jasmine Paolini fanno il loro esordio nel tabellone del doppio del BNP Paribas Open, terzo WTA 1000 ... sport.tiscali.it

A Tennis Paradise è il giorno della parte bassa del tabellone Pronte all’esordio anche Errani e Paolini Il WTA 1000 di Indian Wells è in diretta in chiaro su SuperTennis x.com

A Tennis Paradise è il giorno della parte bassa del tabellone Pronte all’esordio anche Errani e Paolini Il WTA 1000 di Indian Wells è in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook