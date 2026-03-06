LIVE Cobolli-Kecmanovic ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!

Alle 20:00 inizia la diretta dell’incontro tra Cobolli e Kecmanovic agli Indian Wells 2026. La partita si svolge sul campo principale e i giocatori sono già in campo pronti per il via. Le quote scommesse indicano che il romano non è favorito, nonostante il recente precedente che ha visto un risultato diverso. La tensione cresce mentre si aspetta il primo servizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:00 Quote che vedono il romano non favorito, a sorpresa, visto il recente precedente. Anche tra Dimitrov e Atmane c'è stato il re-match ieri, con la vittoria del bulgaro che aveva perso ad Acapulco. Speriamo che il trend si possa invertire! 19:55 Al prossimo turno (sedicesimi di finale) ci sarebbe di sicuro un giocatore americano, il vincente del derby tra Brooksby e Tiafoe. Anche quest'ultimo battuto dal romano ad Acalpulco. 19:50 Cobolli che virtualmente è il 14° del mondo, ma vincendo oggi accorcerebbe sulla top 10 virtuale di Alexander Bublik, lontana circa 900 lunghezze. 19:45 Ci siamo, inizia un'altra settimana importante per il romano, che è brecciato prepotentemente nella top 15 ATP dopo la vittoria nel 500 di Acapulco.