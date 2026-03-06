Alle 20:00 si svolge il match tra Cobolli e Kecmanovic all’ATP Indian Wells 2026. I due giocatori sono in campo e pronti a giocare, mentre le quote indicano un favorito diverso rispetto al passato recente. La partita viene trasmessa in diretta e gli appassionati possono aggiornarsi continuamente sulla situazione in campo. La sfida si svolge con i giocatori già sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:00 Quote che vedono il romano non favorito, a sorpresa, visto il recente precedente. Anche tra Dimitrov e Atmane c’è stato il re-match ieri, con la vittoria del bulgaro che aveva perso ad Acapulco. Speriamo che il trend si possa invertire! 19:55 Al prossimo turno (sedicesimi di finale) ci sarebbe di sicuro un giocatore americano, il vincente del derby tra Brooksby e Tiafoe. Anche quest’ultimo battuto dal romano ad Acalpulco. 19:50 Cobolli che virtualmente è il 14° del mondo, ma vincendo oggi accorcerebbe sulla top 10 virtuale di Alexander Bublik, lontana circa 900 lunghezze. 19:45 Ci siamo, inizia un’altra settimana importante per il romano, che è brecciato prepotentemente nella top 15 ATP dopo la vittoria nel 500 di Acapulco. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Cobolli-Kecmanovic, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti!

