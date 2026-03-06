LIVE Cobolli-Kecmanovic 2-1 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | break del romano!

Al torneo ATP di Indian Wells 2026, Cobolli e Kecmanovic si stanno affrontando in diretta. Attualmente il punteggio è 2-1 a favore di Cobolli, che ha ottenuto un break. In questo scambio, Kecmanovic ha risposto con un dritto e uno smash, entrambi eseguiti con grande rapidità e precisione partendo dalla risposta in risposta veloce e mantenendo l’equilibrio sui piedi.

15-15 Con il dritto e poi con lo smash, sempre a partire dalla risposta veloce e nei piedi, Kecmanovic. 2-1 Nuovo errore di rovescio! BREAK! Inaspettato, l'inizio era stato complicato. A-40 Sbaglia un comodo rovescio Kecmanovic dopo che aveva risposto ancora nei piedi. 30-15 Ricamino delizioso di Cobolli con la contro smorzata di rovescio! 20:00 Quote che vedono il romano non favorito, a sorpresa, visto il recente precedente. Anche tra Dimitrov e Atmane c'è stato il re-match ieri, con la vittoria in 3 set del bulgaro che aveva perso ad Acapulco. Speriamo che il trend si possa invertire! 19:55 Al prossimo turno (sedicesimi di finale) ci sarebbe di sicuro un giocatore americano, il vincente del derby tra Brooksby e Tiafoe.