LIVE Biathlon Individuale maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | Romanin senza errori nei primi due poligoni fra poco i big

In diretta da Kontiolahti, si sta disputando l’individuale maschile di biathlon. Romanin ha completato i primi due poligoni senza commettere errori, mentre Fra poco i favoriti si preparano a scendere in pista. A 17.40, Nelin si trova in quarta posizione dopo aver sparato senza sbagliare nel primo poligono. La gara prosegue con ritmo serrato e attese per i prossimi turni.

17.29: Lombardot è terzo e Pidruchnyi settimo, entrambi senza errori dopo il primo poligono 17.22. L’austriaco Muellauer senza errori va in testa dopo il primo poligono 17.10: Partita la gara, il primo a prendere il via è l’azzurro Romanin 17.08: Uno più attesi sarà però il francese Eric Perrot, che arriva a Kontiolahti con ambizioni importanti e potrebbe sfruttare l’Individuale finlandese per compiere un passo decisivo nella classifica generale della Coppa del Mondo. 17.05: Il confronto per la vittoria vedrà al via molti dei protagonisti della Coppa del Mondo. Tra i nomi più attesi ci sono i francesi Quentin Fillon Maillet ed Emilien Jacquelin, mentre la Norvegia schiererà atleti di primo piano come Johannes Dale, Sturla Holm Laegreid, Vetle Christiansen e Isak Frey. 🔗 Leggi su Oasport.it

