LIVE Biathlon Individuale maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | Perrot favorito norvegesi arrembanti

Benvenuti alla diretta dell’individuale maschile di biathlon a Kontiolahti, in Finlandia, sulla distanza di 20 chilometri. La competizione fa parte della coppa del Mondo 2025-2026 e vede in gara diversi atleti, con Perrot considerato il favorito e i biatleti norvegesi pronti a dare battaglia. La gara si svolge in tempo reale e tutte le fasi vengono trasmesse in diretta.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della individuale maschile, sulla distanza dei 20 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Kontiolahti in Finlandia. La Coppa del Mondo di biathlon maschile inizia la volata finale con la tappa di Kontiolahti, in Finlandia. Dopo l'apertura affidata alla 15 km femminile, dominata dalla svedese Elvira Oeberg, capace di imporsi davanti alla sorella Hanna, il programma prosegue venerdì alle 17.10 italiane con l'ultima Individuale maschile dell'inverno, gara che assegnerà anche la coppa di specialità. In casa Italia l'attenzione è rivolta soprattutto a Lukas Hofer, chiamato a guidare una squadra azzurra rimaneggiata.