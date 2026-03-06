LIVE Berrettini-Zverev ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo

Alle 19.40, gli spettatori si preparano a seguire la partita tra Berrettini e Zverev all’ATP di Indian Wells 2026. I due tennisti si stanno avvicinando all’ingresso in campo, con il pubblico in attesa di assistere all’incontro. La partita sta per avere inizio e gli appassionati sono pronti a seguire ogni scambio.

19.40 Buonasera amici di OA Sport, mancano venti minuti all’inizio del match tra Berrettini e Zverev. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev, valido per il secondo turno dell’ATP di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione che apre il sunshine double con il torneo di Miami che invece lo chiuderà tra pochi giorni. Il romano è chiamato a fare un’impresa per cercare di accedere al terzo turno della competizione. Berrettini, non essendo nelle prime teste di serie, non ha avuto a disposizione il bye per saltare il primo turno, cosi come ha fatto a Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Zverev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo LIVE Berrettini-Zverev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: 2° turno di grande fascinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo... LIVE Berrettini-Zverev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: grande attesa per il 2° turno di cartelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo... Contenuti utili per approfondire LIVE Berrettini Zverev ATP Indian Wells.... Temi più discussi: Berrettini-Zverev, che sfida a Indian Wells: cronaca LIVE dalle 20; Live Matteo Berrettini - Alexander Zverev - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 06/03/2026; Berrettini-Zverev oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streaming; Tre italiani in top 15: il RANKING ATP. Berrettini-Zverev diretta, poi Cobolli e Musetti: Indian Wells, segui le sfide di tennis oggi LIVEIl tennista romano sfida il numero quattro del mondo. Gli altri due azzurri affronteranno Keckmanovic e Fucsovics. Tutti gli ... corrieredellosport.it Berrettini-Zverev oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini torna in campo nel Masters1000 di Indian Wells e quest'oggi (ore 20:00 italiane) affronterà il tedesco Alexander Zverev in un match che ... oasport.it Berrettini senza filtri prima della sfida con Zverev: "Conosco quel tipo di paura" - facebook.com facebook #Berrettini senza filtri prima della sfida con #Zverev: "Conosco quel tipo di paura" x.com