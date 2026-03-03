Nel tabellone del singolare maschile di Indian Wells 2026, il sorteggio ha stabilito il percorso di Jannik Sinner nel torneo ATP, il primo Masters 1000 della stagione. Sono stati annunciati i possibili avversari e il loro abbinamento turno per turno, determinando così le sfide che il giocatore italiano dovrà affrontare nelle varie fasi della competizione.

Il sorteggio del tabellone del singolare maschile ha deciso il percorso di Jannik Sinner nel torneo ATP di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. Il vincitore dell’ultima edizione di Wimbledon riparte all’assalto di uno dei titoli che fin qui non ha ancora mai vinto. Il numero due del mondo, dopo il bye del primo turno riservato alle teste di serie, inizierà il proprio cammino contro il vincente del match tra James Duckworth e un giocatore proveniente dalle qualificazioni. L’italiano ha affrontato e battuto l’australiano 6-1 6-4 6-2 nel recente secondo turno degli Australian Open. L’avversario più accreditato per i sedicesimi di finale è Tomas Etcheverry, testa di serie numero ventinove. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Indian Wells 2026, chi ha pescato Sinner e i possibili avversari turno per turno

Sorteggio ATP Indian Wells 2026: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno. Le insidie da evitareSi proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti.

ATP Doha 2026, quando il sorteggio? I possibili avversari di Sinner turno per turnoOccorrerà attendere mezzogiorno, ora italiana, di sabato 14 febbraio per conoscere la composizione del tabellone principale di singolare maschile dei...

Contenuti utili per approfondire Indian Wells

Temi più discussi: Tennis ATP e WTA · Indian Wells 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells; Alcaraz contro Djokovic, possibile rivincita in semifinale a Indian Wells: il tabellone; ATP Indian Wells 2026, oggi i sorteggi del tabellone con 7 italiani: possibili avversari di Sinner e date.

Sorteggio ATP Indian Wells 2026: Sinner tra tante insidie, tutto facile per AlcarazArchiviata la lunga trasferta di febbraio tra Europa, Medio Oriente e Americhe, il circuito maschile concentra ora l’attenzione sul primo grande snodo ... oasport.it

ATP Indian Wells 2026, chi ha pescato Sinner e i possibili avversari turno per turnoIl sorteggio del tabellone del singolare maschile ha deciso il percorso di Jannik Sinner nel torneo ATP di Indian Wells, primo Masters 1000 della ... oasport.it

È stato sorteggiato il main draw del Masters 1000 di Indian Wells. Jannik Sinner, testa di serie numero due, popola la parte bassa del tabellone. L'azzurro attende al secondo turno James Duckworth o un qualificato . Nel caso in cui dovesse vincere all'esordio, - facebook.com facebook

Le prime sfide degli azzurri a Indian Wells: SINNER - Bye (R2 vs. Duckworth / Qualificato) MUSETTI - Bye (R2 vs. Fucsovics / Qualificato) COBOLLI - Bye (R2 vs. Altmaier / Kecmamovic ) DARDERI - Bye (R2 vs. un qualificato, sfi x.com