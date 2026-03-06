LIVE Berrettini-Zverev 3-6 3-4 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | resiste il break del tedesco rimonta difficile per il romano
Al torneo ATP di Indian Wells, il match tra Berrettini e Zverev è in corso con il tedesco in vantaggio 6-3, 4-3. Berrettini ha appena recuperato un break grazie a un punto che ha sfruttato il nastro che ha deviato in campo il suo rovescio. Il set è in fase di svolgimento e la partita rimane molto combattuta. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.
3-4 GAME BERRETTINI! L’azzurro sfrutta il nastro che devia in campo il rovescio. 40-15 Spinge con il rovescio il tedesco, Berrettini non può difendersi. 2-3 BREAK ZVEREV! Berrettini scende a rete dopo il servizio e il tedesco lo passa con il rovescio lungolinea. 15-30 Altro errore di dritto dell’azzurro, che ne sta commettendo troppi. 30-15 Berrettini verticalizza con il rovescio, il tedesco sbaglia il dritto in cross. 1-1 GAME ZVEREV! Senza problemi il primo turno in battuta del tedesco nel secondo set. 20.53 Intanto, non arrivano belle notizie neanche dal campo di Cobolli visto che il romano ha perso il primo set contro Kecmanovic, anche lui per 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
40-15 Il primo slice dell'azzurro è ottimo, ma il secondo purtroppo finisce in rete.
