LIVE Berrettini-Zverev 1-2 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di primo set
Al via il primo set tra Berrettini e Zverev all’ATP Indian Wells 2026, senza break nelle prime battute. Berrettini commette un errore con il dritto, mentre Zverev realizza un rovescio lungolinea molto preciso. Berrettini riesce a tornare sulla palla, ma non riesce a rispondere al colpo di Zverev, che mantiene il vantaggio. La partita prosegue con intensità sul campo.
30-15 Rovescio lungolinea sanguinoso di Sasha, l’azzurro ci arriva ma non riesce a rigiocare la difesa. 15-15 Berrettini arriva alla volée di Zverev ma non riesce a trovare il passante. 2-2 GAME BERRETTINI! Turno di battuta veloce per l’azzurro che chiude con la prima vincente. 15-0 Male con il rovescio Zverev che colpisce la palla con troppa distanza dal corpo. 40-0 Dritto lungolinea vincente di Sasha dopo lo slice comodo di Berrettini. 40-15 Il primo slice dell’azzurro è ottimo, ma il secondo purtroppo finisce in rete. 15-0 Servizio e dritto classico di Berrettini. Ne serviranno davvero tanti di uno-due questa sera. 0-1 GAME ZVEREV. Senza problemi, con il dritto lungolinea dopo il servizio, il tedesco ottiene il primo servizio del suo match. 🔗 Leggi su Oasport.it
