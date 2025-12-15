Milano lite dopo un incidente degenera | si aggrappa all’auto e viene trascinato per 100 metri

Un incidente a Milano è degenerato in una violenta lite tra due conducenti. Il 30enne, nel tentativo di bloccare l’altro veicolo, si è aggrappato all’auto, finendo per essere trascinato per 100 metri. La situazione avrebbe potuto essere risolta con una semplice constatazione amichevole, ma si è trasformata in un episodio più grave.

© Notizieaudaci.it - Milano, lite dopo un incidente degenera: si aggrappa all’auto e viene trascinato per 100 metri Il 30enne voleva impedire all’altro conducente di allontanarsi. Poteva risolversi con una constatazione amichevole, qualche parola di troppo e la compilazione dei moduli assicurativi. Invece, un banale incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 14 dicembre a Milano si è trasformato in una scena di violenza urbana, con un uomo trascinato sull’asfalto per circa cento metri e ricoverato in codice rosso. È successo intorno alle 17 in viale Marche, nella zona nord del capoluogo lombardo. Due automobili entrano in collisione, nulla che lasci presagire conseguenze drammatiche. I conducenti accostano, scendono dai veicoli e iniziano a discutere. Notizieaudaci.it Incidente a Milano, in fin di vita un 21enne a bordo di un suv: il conducente non aveva mai preso la Milano, dopo l’incidente si aggrappa all’altra auto che lo trascina: è grave. Il conducente fuggito è ora ricercato - Milano, poteva finire con una normalissima constatazione amichevole un banale scontro tra due vetture in viale Marche, attorno alle 17. msn.com

Doppio incidente in tangenziale a Milano: lunghe code anche nella giornata di sabato - Due chilometri di coda sulla Tangenziale Est, A51 verso nord; tre chilometri sulla Ovest A50, sempre in direzione nord. milanotoday.it

Spari contro buttafuori in Corso Como a Milano dopo una lite: fermati un 20enne e un 22enne - facebook.com facebook