Rossini in scena al Municipale | L’Italiana in Algeri tra ritmo caricatura e modernità

Rossini ha portato in scena “L’Italiana in Algeri” al Teatro Municipale di Piacenza, causando grande interesse tra il pubblico locale. Lo spettacolo, programmato per venerdì 27 febbraio alle 20, presenta un’interpretazione moderna che combina ritmo e caricature divertenti. La regia di Fabio Cherstich e la direzione di Alessandro Cadario rendono la produzione ancora più coinvolgente. La replica si tiene domenica 1° marzo alle 15,30, attirando appassionati da tutta la regione.

Titolo tra i più celebri di Rossini, viene qui affrontato come una macchina teatrale in perenne movimento, costruita su accumuli, accelerazioni improvvise e cortocircuiti continui. La storia è nota: Algeri, il bey Mustafà sogna una donna italiana, mentre Isabella, giovane italiana intraprendente, arriva in città alla ricerca dell'amato Lindoro, prigioniero dei corsari. Con intelligenza e ironia, Isabella rovescia i rapporti di forza, smonta il potere di Mustafà e conduce tutti verso un finale di fuga e liberazione. Nel ruolo di Mustafà è impegnato Giorgio Caoduro; Laura Verrecchia interpreta Isabella.