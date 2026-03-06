L'Italia non dice NO alla guerra mentre Meloni scappa dal Parlamento

In Italia, la premier non si è presentata in Parlamento durante la discussione, mentre la maggioranza ha approvato una missione di difesa a Cipro e l'uso tecnico-logistico delle basi statunitensi nel paese. La decisione è stata presa senza la presenza della leader di governo, con il voto dei rappresentanti delle forze di maggioranza. La questione riguarda l'impegno militare e la collaborazione con gli Stati Uniti.