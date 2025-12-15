Chi fa Medicina all'estero non scappa dal test in Italia alcuni studenti non sanno neanche misurare la pressione

Una studentessa che studia Medicina all'estero denuncia le carenze formative nel sistema italiano, evidenziando come alcuni studenti non siano preparati adeguatamente, nemmeno per compiti basilari come misurare la pressione. Attualmente al secondo anno alla Masaryk University di Brno, sottolinea le differenze e le criticità tra i percorsi formativi italiani e quelli all'estero.

Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di una studentessa che ha scelto di andare a studiare all'estero e che oggi è al secondo anno di Medicina alla Masaryk University di Brno: "In Italia ci si ritrova a passare anni sui libri per poi rendersi conto che al quinto anno nemmeno si sa come misurare la pressione e non è colpa degli studenti, ma del sistema. Qui si studia anatomia sui corpi dal primo anno". Fanpage.it

