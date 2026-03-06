L’Italia invia la fregata Martinengo per la difesa dell’area di Cipro

L’Italia ha inviato la fregata missilistica Federico Martinengo della Marina Militare per operare nell’area di Cipro. La nave farà parte di un dispositivo navale coordinato con Spagna, Francia e Paesi Bassi, con l’obiettivo di contribuire alla difesa della zona. L’operazione coinvolge diverse forze navali europee e si inserisce in un contesto di collaborazione tra i paesi partecipanti.

A bordo della nave saranno impiegati circa 160 militari italiani. L'unità rappresenta uno degli assetti più avanzati della difesa navale nazionale. Lo scorso anno la Martinengo aveva concluso la sua partecipazione alla missione europea EUNAVFOR Aspides, operando nel Mar Rosso per proteggere il traffico mercantile dalle minacce dei ribelli Houthi. Al termine della missione la fregata era rientrata alla base navale di Taranto. I radar possono individuare droni o razzi fino a circa 200 chilometri, mentre i missili Aster consentono l'intercettazione delle minacce entro un raggio di circa 100 chilometri.