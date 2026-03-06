L' Italia invia la fregata Martinengo a Cipro

L'Italia ha inviato la fregata Federico Martinengo a Cipro per partecipare a un'operazione militare nell'area. La nave, una fregata missilistica, fa parte di un'azione coordinata tra Italia, Spagna, Francia e Olanda. La decisione è stata comunicata ufficialmente e la nave si trova ora nel porto cipriota in preparazione alle attività previste.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. I paesi del Medio Oriente riducono la produzione giornaliera di petrolio. L'Arabia Saudita ha ridotto la produzione di petrolio tra 2 e 2,5 milioni di barili al giorno, mentre gli Emirati Arabi Uniti taglieranno la loro produzione fino a 800. 🔗 Leggi su Today.it

Francia, Italia e Grecia coordinano gli aiuti militari per Cipro. La Spagna invia una fregata.

La Spagna invia una fregata nelle acque di Cipro. La Spagna dispiegherà nelle acque di Cipro la fregata Cristóbal Colón", unità classe F-105 normalmente di base nel porto di Ferrol, in Galizia.

L'Italia invia una nave militare a difesa di Cipro. L'annuncio del ministro degli Esteri Tajani si aggiunge a quelli di Francia, Inghilterra e Spagna intenzionate a mandare unità navali attorno all'isola.

Crisi Iran-Golfo, anche l'Italia invia navi militari nel Mediterraneo orientale. Anche l'Italia manda navi a protezione della difesa aerea di Cipro, ma non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra, ha sottolineato ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Guerra Iran, l'Italia invia almeno 160 militari in difesa di Cipro

L'Italia invia il suo sistema SAMP/T nel Golfo, lasciandone solo uno a difesa del suo territorio. Un azzardo possibile, ma calcolato. Nel Golfo sono presenti 2.500 militari e circa 70 mila connazionali a rischio missili. Inoltre, il 20% del nostro import di gas viene