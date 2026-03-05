la spagna invia una fregata nelle acque di cipro

La Spagna ha annunciato l'invio della fregata Cristóbal Colón nelle acque di Cipro. La nave, appartenente alla classe F-105, è solitamente di base nel porto di Ferrol, in Galizia. La decisione riguarda il dispiegamento di questa unità navale in una regione strategica del Mediterraneo. La fregata sarà operativa nelle aree marittime vicino a Cipro.

La Spagna dispiegherà nelle acque di Cipro la fregata Cristóbal Colón", unità classe F-105 normalmente di base nel porto di Ferrol, in Galizia. Secondo il ministero della Difesa spagnolo, la nave parteciperà alle attività di protezione aerea e di sorveglianza dell'area. La decisione arriva dopo l'impatto di un missile iraniano sull'isola. Nella notte di lunedì, poco dopo la mezzanotte, anche un drone Shahed è riuscito a eludere i radar della base della Royal Air Force ad Akrotiri.

Spagna in campo invia la fregata Cristóbal Colon a Cipro: "Scopo difensivo"La Spagna invierà la fregata Cristóbal Colon per proteggere Cipro dopo l'attacco iraniano scagliato contro la base britannica nell'isola.

