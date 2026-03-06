L' Italia e la guerra fredda | a Latina la presentazione del libro di Emanuela Gasbarroni

Domenica 8 marzo alle 11, presso il Museo Duilio Cambellotti a Latina, si terrà la presentazione del libro di Emanuela Gasbarroni intitolato “L’Italia e la Guerra Fredda”. L’evento coinvolge l’autrice e il pubblico e si concentrerà sui contenuti dell’opera riguardanti il rapporto tra Italia e il periodo della Guerra Fredda. La presentazione è aperta a tutti gli interessati.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Domenica 8 marzo alle 11, presso il Museo Duilio Cambellotti a Latina ci sarà la presentazione del libro “L’Italia e la Guerra Fredda. Esuli dall’Est, una storia di fughe e accoglienza nel campo profughi di Latina” di Emanuela Gasbarroni. Nel corso dell'appuntamento saranno proiettate immagini e ci saranno letture per favorire la comprensione di una pagina di storia locale e geopolitica da conoscere per i tanti risvolti esistenziali. 🔗 Leggi su Latinatoday.it In Fondazione c'è la presentazione del libro 'La tavola bandita' della psicoterapeuta Emanuela ApicellaVenerdì 20 febbraio alle 18 presso la Fondazione Monti Uniti di Foggia, si terrà la presentazione del libro ‘La tavola bandita. Leggi anche: Presentazione del libro 'Di Brasile e America Latina' al Circolo Arci Alberone Una raccolta di contenuti su Emanuela Gasbarroni. Argomenti discussi: L'Italia e la guerra fredda: a Latina la presentazione del libro di Emanuela Gasbarroni; LA STORIA DEL CAMPO PROFUGHI DI LATINA PRESENTATA AL CAMBELLOTTI.