In Fondazione c' è la presentazione del libro ' La tavola bandita' della psicoterapeuta Emanuela Apicella

Venerdì 20 febbraio alle 18 presso la Fondazione Monti Uniti di Foggia, si terrà la presentazione del libro ‘La tavola bandita. Storie di figli e famiglie sui comportamenti alimentari’ di Emanuela Apicella, medico psichiatra e psicoterapeuta, presso l'Istituto Auxologico di Milano e Meda, da anni impegnata nella cura dei disturbi del comportamento alimentare. Il libro affronta con profondità e sensibilità il tema dei disturbi alimentari attraverso storie vere di figli e famiglie. Un racconto intenso che mette al centro le dinamiche familiari, le fragilità adolescenziali e il complesso intreccio tra corpo, identità ed emozioni.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

