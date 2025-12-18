Referendum consultivi a Fiumicino Azione propone il regolamento

A Fiumicino si apre una nuova fase di partecipazione cittadina con i referendum consultivi. Azione invita alla riflessione sull'importanza del coinvolgimento diretto dei cittadini nelle scelte pubbliche, sottolineando che la democrazia va oltre le formalità e richiede un ruolo attivo e consapevole di tutti. Un momento cruciale per rafforzare il dialogo tra istituzioni e comunità, per un futuro più trasparente e condiviso.

Fiumicino, 18 dicembre 2025 – “ La democrazia non è un atto formale, né un passaggio obbligato da compiere quando tutto è già deciso. La democrazia vive quando i cittadini vengono messi nelle condizioni di conoscere, capire, discutere e partecipare prima, non dopo. Per questo motivo abbiamo scelto di presentare in anticipo una proposta di Regolamento comunale sui referendum consultivi cittadini. Non per imporre un testo, ma per offrirlo alla città come base di confronto pubblico, trasparente e libero”, è quanto si legge in un comunicato del segretario di Azione Gianmarco Irienti. “Crediamo che le regole della partecipazione non debbano nascere in stanze chiuse, ma alla luce del sole. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

