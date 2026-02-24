Islanda accelera per entrare nell’Ue pressione su dazi Usa e Groenlandia

L’Islanda spinge con forza per aderire all’Unione europea, spinta dalla crescente insoddisfazione verso i dazi statunitensi e le tensioni con la Groenlandia. La decisione finale potrebbe arrivare già nell’estate del 2026, dopo un’intensa fase di negoziati e incontri diplomatici. Il governo islandese mira a rafforzare i rapporti con l’Europa e a ridurre la dipendenza da altri paesi. La strada verso l’adesione resta ancora aperta e da definire.

L'Islanda potrebbe accelerare i negoziati di adesione all'Unione europea. Nell'estate 2026 potrebbe arrivare la decisione finale. La notizia viene riportata dal giornale Politico, che cita due fonti vicine ai preparativi per l'adesione del Paese. L'anticipazione dei tempi potrebbe essere dovuta all'allargamento dell'Unione europea stessa verso paesi come l'Ucraina, anche se con adesione parziale, e il Montenegro, che ha chiuso i negoziati il mese scorso. Il governo islandese aveva promesso un referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione europea entro il 2027, essendo questi ormai fermi dal 2013.