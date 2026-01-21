In risposta alle recenti minacce di Donald Trump riguardo alla Groenlandia, i leader dell’Unione Europea hanno convocato un vertice d’urgenza. La discussione si focalizza sulle implicazioni per la sicurezza, i principi e la stabilità dell’Europa, in un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e questioni di sovranità. L’incontro mira a valutare le strategie più appropriate per affrontare una situazione di crescente complessità.

"Le minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di annettere la Groenlandia e di imporre dazi sui suoi alleati rappresentano una sfida per la sicurezza, i principi e la prosperità dell'Europa". Il presidente del Consiglio europeo António Costa va al contrattacco. "Tutte e tre queste dimensioni sono messe alla prova nell'attuale momento delle relazioni transatlantiche", ha affermato dopo aver convocato un vertice di emergenza con i leader di tutti i 27 Stati membri dell'Ue. Costa ha spiegato come i leader europei siano uniti sui "principi del diritto internazionale, dell'integrità territoriale e della sovranità nazionale", un concetto che il blocco ha sottolineato difendendo l'Ucraina dall'invasione della Russia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Groenlandia, dopo le minacce di Trump convocato vertice d'urgenza dei 27 leader Ue

