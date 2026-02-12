La squadra ha perso ancora una volta, questa volta a Chiavari, e ora il rischio di retrocedere si fa concreto. Dopo sei sconfitte nelle ultime sette gare, il passo è da playout. I tifosi sono preoccupati: la prestazione di ieri è sembrata un’altra copia sbiadita di quella di due settimane fa, e i numeri della stagione non mentono. La squadra sembra in caduta libera, e ora dovrà cambiare marcia per evitare l’ultimo posto in classifica.

La sensazione di una squadra in caduta libera che ha avuto chi ha assistito alla prestazione di Chiavari, fotocopia ancora più sbiadita di quella di dodici giorni fa al Partenio di Avellino, è suffragata anche dai numeri, impietosi se messi poi a confronto con quelli della prima parte di stagione. Solo sei punti ottenuti nelle ultime sette gare accumulati grazie alle due vittorie, Reggio Emilia e contro il fanalino di coda Pescara al Manuzzi, poi cinque sconfitte di cui una sola forse immeritata, in casa contro il Bari. Sette gare in cui il Cavalluccio ha preso un passo da playout, solo quattro squadre infatti hanno fatto peggio: l’Empoli (5 punti), Bari e Reggiana (4) e poi il Pescara (2 punti), mentre le migliori, nello stesso lasso di tempo, sono state il Venezia, prossimo avversario sabato al Manuzzi (18 punti), poi il Palermo (15), quindi il Monza e il Sudtirol di Fabrizio Castori (13). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sei punti nelle ultime sette gare. Adesso il passo è da playout

