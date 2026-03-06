L' Iran non parteciperà alla Paralimpiade invernale di Milano-Cortina

L'Iran non prenderà parte alla Paralimpiade invernale di Milano-Cortina perché il suo unico atleta iscritto non può raggiungere l’Italia in sicurezza a causa della guerra in Medio Oriente. La decisione è stata comunicata ufficialmente e comporta l’assenza del paese dalla manifestazione sportiva prevista per questa stagione. La partecipazione iraniana era prevista, ma le circostanze attuali hanno impedito all’atleta di arrivare in Italia.

L'unico atleta iscritto non può raggiungere l'Italia in sicurezza a causa della guerra in Medio Oriente. MILANO - L'Iran non sarà presente alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina. Lo annuncia il Comitato paralimpico internazionale (IPC), spiegando che l'unico atleta iscritto in rappresentanza del Paese, il fondista Aboulfazl Khatibi Mianaei, non può raggiungere l'Italia per questioni di sicurezza legate alla situazione in Medio Oriente. Khatibi, che aveva preso parte sia alla Paralimpiade di Pyeongchang 2018 che a quella di Pechino 2022, avrebbe dovuto prendere parte alla sprint in tecnica classica standing del 10 marzo che alla 10 km TC standing a intervalli del giorno dopo.