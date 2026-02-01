Il bambino di Belluno parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina La mamm

Un bambino di 11 anni di Belluno parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. La sua storia ha fatto il giro d’Italia, dopo che l’anno scorso è stato costretto a tornare a casa a piedi sotto la neve, perché gli avevano negato l’ingresso sull’autobus per mancanza del biglietto olimpico. Ora, questo bambino sarà presente come simbolo di innocenza e speranza, in un momento che vuole essere di unità e di celebrazione per le olimpiadi.

Un bambino di 11 anni di Belluno, già protagonista di una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica per essere stato costretto a tornare a casa a piedi sotto la neve dopo essere stato allontanato da un autobus per mancanza del biglietto olimpico, sarà protagonista di un momento simbolico alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Riccardo, figlio di una famiglia della provincia di Belluno, parteciperà alla cerimonia di apertura prevista per il 6 febbraio a Cortina d’Ampezzo, in un ruolo che lo colloca al centro dell’evento sportivo più importante del Paese. La notizia è arrivata direttamente dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che ha proposto l’invito dopo il crescente interesse mediatico e emotivo suscitato dalla storia del ragazzino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve per mancato adeguamento al nuovo biglietto bus a Belluno. La Provincia correrà ai ripari con rimborsi; Belluno, 11enne costretto a 6 km a piedi nella neve: aperta inchiesta; Belluno, bambino senza biglietto per bus lasciato a piedi: aperta inchiesta; Belluno, bimbo non ha i soldi per il biglietto del bus: fatto scendere e lasciato a terra.

