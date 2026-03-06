L’Iran apre ai negoziati di pace ma Trump rifiuta | Ormai è tardi hanno già perso

L’Iran ha annunciato la disponibilità a iniziare negoziati di pace, mentre l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che ormai è troppo tardi e che l’Iran ha già perso. La posizione di Teheran apre a possibili incontri diplomatici, ma la risposta di Washington rimane negativa. Nessuna delle parti ha ancora confermato dettagli sui prossimi passi da compiere.

L'Iran apre ai negoziati di pace: "Alcuni Paesi stanno mediando". Ma Trump respinge l'offerta: "Ormai è tardi, hanno già perso" Se qualcuno spera in una soluzione diplomatica per mettere fine al sanguinoso conflitto tra USA e Israele contro l'Iran, allora è probabile che resterà deluso. Dopo una settimana di attacchi e contrattacchi che hanno portato al caos più totale in Medio Oriente, la diplomazia è in totale stallo, malgrado da Teheran stiano arrivando dichiarazioni che sembrano aprire la porta a una trattativa. A lasciarlo intendere è stato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, secondo cui "alcuni Paesi hanno avviato iniziative di mediazione.

