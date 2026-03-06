Iran Trump | Invio truppe? Perdita di tempo hanno perso tutto

Donald Trump ha definito una perdita di tempo l'eventuale invio di truppe, commentando le dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, che ha affermato che l’Iran sarebbe pronto a intervenire se ci fosse un’operazione di terra da parte di forze americane e israeliane. La discussione riguarda le possibili risposte dell’Iran a possibili azioni militari nella regione.

(Adnkronos) – Una “perdita di tempo”. Parla così Donald Trump dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, secondo il quale l’Iran è pronto in caso di operazione di terra di forze americane e israeliane. “E’ una perdita di tempo. Hanno perso tutto. Hanno perso la loro Marina. Hanno perso tutto quello che potevano perdere”, ha detto il presidente degli Stati Uniti in un’intervista telefonica a Nbc News. Lasciando intendere che l’invio di truppe non sia qualcosa a cui sta pensando in questo momento, ha assicurato che le operazioni, il cui avvio è stato annunciato sabato scorso, continueranno. Per il futuro dell’Iran, pensando ai vertici del Paese, Trump ha detto che “vogliamo ripulire tutto” e di avere in mente nomi per un “buon leader”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

