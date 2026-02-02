Gli Stati Uniti hanno fatto un passo avanti e hanno aperto alla possibilità di negoziati con l’Iran. Secondo fonti americane, Washington ha comunicato a Teheran di essere disponibile a parlare già questa settimana. Nel frattempo, però, il governo americano alza anche la pressione militare, creando un clima di incertezza sulla futura evoluzione della crisi.

Riprende slancio l’iniziativa diplomatica sulla crisi iraniana. Secondo un alto funzionario americano ascoltato da Axios, Washington avrebbe informato Teheran di essere aperta all’avvio di negoziati: negoziati che potrebbero tenersi già questa settimana. L’obiettivo, in particolare, sarebbe quello di arrivare a un accordo. All’organizzazione dell’incontro starebbero inoltre lavorando il Qatar, l’Egitto e, soprattutto, la Turchia, che sta facendo di tutto per dissuadere la Casa Bianca dall’attaccare militarmente la Repubblica islamica. Non a caso, l’eventuale meeting tra l’inviato americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e i funzionari iraniani dovrebbe tenersi proprio ad Ankara. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, ripartono i negoziati: Trump apre al dialogo ma alza la pressione militare

L'articolo analizza la recente situazione del regime iraniano, che si trova al suo punto più debole dal 1979 secondo fonti statunitensi.

La tensione tra Stati Uniti e Iran si fa sempre più forte.

Iran, regime contro manifestanti: Trump valuta attacco

Iran, avvio colloqui con Usa possibile a giorni: verso incontro Araghchi-Witkoff. I negoziati dovrebbero vedere protagonisti il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, e l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff.

Iran-USA, negoziati in settimana: attacco congelato? Khamenei torna a minacciare Trump ha fallito il golpe. L'Iran prosegue i negoziati con gli USA su nucleare e detenuti politici, nonostante il discorso minaccioso di Khamenei e grazie a mediazione Turchia

