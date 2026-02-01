Aiuti alle imprese colpite dal maltempo | dall’Ice interventi per 15 milioni Domani Tajani in Sicilia Calabria e Sardegna

Domani il ministro degli Esteri Antonio Tajani partirà per una visita nelle regioni di Sicilia, Calabria e Sardegna. Le tre zone sono ancora alle prese con i danni causati dal maltempo di gennaio. Il governo ha stanziato 15 milioni di euro per aiutare le imprese locali colpite. Tajani incontrerà rappresentanti delle comunità e delle aziende, per valutare le esigenze e mettere in moto gli interventi concreti.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani guiderà domani una missione di sistema a sostegno del tessuto produttivo di Sicilia, Calabria e Sardegna, regioni duramente colpite dalle calamità naturali dello scorso gennaio. La visita – riferisce una nota della Farnesina – si inserisce nel quadro delle iniziative del governo a favore dell'internazionalizzazione e vedrà la partecipazione dei vertici di Ice, Simest, Sace e Cassa Depositi e Prestiti. Nel corso della missione il ministro incontrerà i presidenti di regione e i rappresentanti delle comunità imprenditoriali locali per illustrare le misure straordinarie prese dal Governo a sostegno delle imprese dei territori colpiti.

