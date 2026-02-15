Calabria flagellata dal maltempo | l’appello dei Vescovi per interventi strutturali e sostegno alle aree rurali colpite

La Calabria sta affrontando giorni di maltempo intenso, che ha causato allagamenti e danni alle campagne. I Vescovi della regione chiedono interventi concreti per rafforzare le zone rurali più colpite e prevenire future emergenze. Un esempio sono le strade rurali sommerse dall’acqua, che rischiano di isolare interni e aziende agricole.

Calabria sotto la pioggia: l'appello dei Vescovi e l'urgenza di una svolta per un territorio fragile. La Chiesa calabrese si schiera con forza a fianco delle comunità colpite dal recente maltempo che ha devastato la regione. I Vescovi calabresi hanno espresso profonda vicinanza e solidarietà, sottolineando la fragilità strutturale di un territorio spesso esposto a eventi atmosferici estremi e sollecitando un impegno concreto per interventi di lungo termine. La situazione, particolarmente critica nelle aree rurali, mette a rischio l'agricoltura e la sopravvivenza di intere famiglie.