Molti si chiedono perché, dopo il successo di Invisibile su Rai1, Lino Guanciale non abbia ancora ricevuto offerte concrete per il grande schermo. L’attore abruzzese, che ha dimostrato di saper catturare il pubblico in tv, sembra ancora fuori dal giro del cinema. Nonostante le richieste e le aspettative, nessuna produzione si è ancora fatta avanti per proporre un ruolo importante a Guanciale, che continua a rimanere un protagonista delle fiction televisive. La domanda resta: perché il cinema non punta con più convinzione su di lui?

Manca, però, una casella importante per il cinema. Casella cui forse lui neanche aspira ma che senz’altro meriterebbe non solo per il suo talento ma anche perché Lino Guanciale è un po’ il nostro Keanu Reeves: fuori da qualsiasi circolino che si rispetti - il famoso circolino messo alla berlina da Giuliana De Sio in una storica puntata di Belve - e disponibile e affabile con tutti, tanto sul palco quanto sulla metropolitana che, ohibò, prende anche lui come noi comuni mortali (un giorno parleremo del perché ci stupiamo delle cose più innocue, ma non sarà oggi). Battute a parte, è sempre più raro oggigiorno trovare degli attori capaci che non abbiano la puzza sotto il naso e che accettino di mettersi in gioco per davvero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché il cinema non scommette davvero su Lino Guanciale?

Approfondimenti su Lino Guanciale

È scomparso Clelio Guanciale, noto medico della Marsica e figura di riferimento per molte persone.

Lino Guanciale torna in tv con una miniserie che ricostruisce la cattura di Matteo Messina Denaro.

Ultime notizie su Lino Guanciale

Argomenti discussi: Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Le cose non dette; Tom Ford torna al cinema (e lo fa in Italia): perché Cry to Heaven è molto più di un ritorno dietro la macchina da presa; Cinema in sala 2025: perché l’Italia resiste mentre Hollywood rallenta; Per Paolo Sorrentino, tutto questo parlare di cinema non è salutare.

