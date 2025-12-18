L'albero di Natale prezioso di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez tra oro e argento

Zazoom 18 dic 2025

Un albero di Natale che incanta con il suo fascino elegante e raffinato. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez scelgono un allestimento glamour, tra oro e argento, per celebrare le festività con stile e raffinatezza. Un tocco di lusso che rende speciale ogni momento di questa magica stagione.

Immagine generica

Georgina Rodriguez ha scelto un albero di Natale tutto oro e argento quest'anno, un allestimento glamour e prezioso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

