van der beek e il tumore al colon come prevenirlo e intercettarlo in tempo

Dopo la notizia della morte di James William Van Der Beek a soli 48 anni, il mondo dello spettacolo e i fan si sono riversati sui social per ricordarlo. L’attore, famoso per il ruolo di Dawson in ‘Dawson’s Creek’, si è spento probabilmente a causa di un tumore al colon. La sua scomparsa riaccende l’attenzione sulla prevenzione e la diagnosi precoce di questa malattia. Spesso si sottovaluta quanto sia importante intervenire tempestivamente, anche nei casi più silenziosi.

Un’ondata di commozione sui social è seguita alla notizia della morte – a soli 48 anni – di James William Van Der Beek, attore statunitense celebre per il ruolo di Dawson Leery nella serie ‘Dawson’s Creek’. Meno di tre anni fa gli era stato diagnosticato un tumore al colon. “Questo cancro è la seconda causa di morte per uomini e donne in Italia, ma intercettarlo precocemente fa la differenza”. Parola di Saverio Cinieri, direttore dell’Unità operativa complessa Oncologia medica e Breast Unit dell’Ospedale Antonio Perrino di Brindisi, già presidente di Aiom e Fondazione Aiom. Van Der Beek si è ammalato a 45 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

