Lindsey Vonn sorprende tutti ancora una volta. Nonostante il crociato rotto, la campionessa si allena con determinazione e pubblica un video che fa il giro del web. I fan sono increduli: la sciatrice non molla, e anche con l’infortunio si impegna a rimettersi in forma per partecipare ai prossimi Giochi.

Lindsey Vonn fa impazzire i fan: dopo aver annunciato che parteciperà ai Giochi nonostante la rottura del crociato, ha postato un video che lascia senza parole. I suoi allenamenti sono durissimi, ma la campionessa americana non sembra risentirne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lindsey Vonn da non credere: crociato rotto ma si allena così!

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Lindsey Vonn ha sorpreso tutti dopo la caduta a Crans-Montana.

Lindsey Vonn si è rotta il legamento crociato davanti durante una gara a Crans-Montana.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Lindsey Vonn infortunata: niente super G di Crans-Montana per la Campionessa statunitense • Sci Alpino; Vonn non molla: Lesione al crociato, ma proverò a gareggiare domenica; Lindsey Vonn conferma infortunio: Parlo con i medici, il sogno olimpico non è svanito; Cortina, le Olimpiadi dei super ricchi: dall'apericena con Lindsey Vonn alle discese con Giorgio Rocca. Pacchetti fino a 10mila euro.

L'impressionante allenamento olimpico di Lindsey Vonn (col crociato rotto): Continuo a crederci. Domani la prima provaDopo la caduta nella libera di Crans, Lindsey Vonn stupisce tutti sui social mostrando le sue sedute di allenamento col crociato rotto. Domani primo test di discesa ... sport.virgilio.it

Squat, salti e pesi: Vonn si allena (nonostante infortunio) per Milano Cortina - VideoLindsey Vonn punta Milano Cortina 2026. La sciatrice americana, 41 anni, si è rotta il crociato nell'ultima gara di Coppa del Mondo a Crans-Montana, ma non ha rinunciato ai Giochi invernali. Vonn è ... adnkronos.com

Forza, coraggio, determinazione. Lindsey Vonn non si arrende: dopo l’infortunio più duro, sceglie di fidarsi del suo corpo e di riprovarci. La discesa olimpica l’aspetta. facebook

Lindsey Vonn, crociato rotto: cosa comporta l’infortunio (e perché può ancora gareggiare) x.com