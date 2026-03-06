Lindsey Vonn il video che tutti i tifosi aspettavano | guardatela mentre si rialza dalla sedia a rotelle

L’8 febbraio 2026, sulla pista Olympia delle Tofane, Lindsey Vonn ha subito un grave incidente durante una gara. Dopo essere caduta, è stata caricata su una sedia a rotelle e trasportata via. Nei giorni successivi, è stato diffuso un video che mostra il momento del suo rialzo dalla sedia. La scena ha suscitato grande attenzione tra i tifosi e gli appassionati di sci.

L’8 febbraio 2026, la pista Olympia delle Tofane si è trasformata nel teatro del peggior incidente della carriera di Lindsey Vonn. Pochi secondi dopo il via della discesa libera olimpica, la campionessa statunitense ha perso il controllo, è caduta violentemente ed è stata soccorsa d’urgenza. Il trasporto in elicottero all’ospedale Codivilla di Cortina, poi il trasferimento al Ca’ Foncello di Treviso, il primo intervento chirurgico, il secondo, e infine il rientro negli Stati Uniti per ulteriori operazioni. Nell’incidente ha riportato la frattura complessa della tibia sinistra (con frattura della testa del perone e del piatto tibiale), ha. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Lindsey Vonn, il video che tutti i tifosi aspettavano: guardatela mentre si rialza dalla sedia a rotelle Lindsey Vonn: “Ho rischiato di perdere una gamba a Cortina. Resterò un po’ sulla sedia a rotelle”Il drammatico racconto in lacrime di Lindsey Vonn dopo l'infortunio alle Olimpiadi di Milano-Cortina: "Ho rischiato l'amputazione della gamba, il... Leggi anche: Caduta per Lindsey Vonn a Crans Montana: urla laceranti, poi si rialza Una raccolta di contenuti su Lindsey Vonn. Temi più discussi: Lindsey Vonn impressionante: si allena in palestra in carrozzina; Lindsey Vonn già in piedi: torna ad allenarsi in palestra dopo l'incidente sugli sci; Lindsey Vonn in un video: Ho rischiato di perdere la gamba, mi ha salvato il medico del Team Usa; Lindsey Vonn, il video social in cui parla dopo l'infortunio. Lindsey Vonn già in palestra: riabilitazione da record per la campionessa. Il videoAncora una volta Lindsey Vonn torna a stupire fan e sportivi, per la grande forza che sta dimostrando a meno di un mese dal drammatico incidente durante la discesa libera di Milano Cortina 2026. L'ini ... tg.la7.it Lindsey Vonn, il video dell’allenamento in carrozzina dopo l’incidente a Milano CortinaL’incidente è stato di quelli che gelano il sangue anche a chi lo sci lo conosce bene. Una caduta brutale, un silenzio improvviso sulla pista e il timore che ... thesocialpost.it 25 giorni dopo l'infortunio nella discesa sull’Olimpia delle Tofane, durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, la sciatrice statunitense Lindsey Vonn è già tornata ad allenarsi. Alla gamba sinistra, quella con la tibia fratturata, quella che ha affrontato sei operazioni tr - facebook.com facebook Lindsey Vonn già in palestra: riabilitazione da record per la campionessa. Il video x.com