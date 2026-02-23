Lindsey Vonn | Ho rischiato di perdere una gamba a Cortina Resterò un po’ sulla sedia a rotelle

Lindsey Vonn ha raccontato di aver rischiato di perdere una gamba durante una discesa a Cortina, a causa di un grave infortunio. La campionessa ha spiegato di essere stata vicina all'amputazione e di aver ricevuto un intervento salvavita dal dottor Hackett. Dopo l’incidente, Vonn ha detto che dovrà restare a lungo su una sedia a rotelle. La sua esperienza evidenzia la gravità dell’incidente subito sulle Alpi.

Il drammatico racconto in lacrime di Lindsey Vonn dopo l'infortunio alle Olimpiadi di Milano-Cortina: "Ho rischiato l'amputazione della gamba, il dottor Hackett mi ha salvata. Ora sono in sedia a rotelle, ma mi rialzerò come Rocky". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Olimpiadi Milano Cortina: caduta choc per Lindsey Vonn. L'americana operata per una frattura alla gambaDurante la discesa libera a Milano Cortina, Lindsey Vonn ha avuto una caduta violenta e si è rotta una gamba.

Infortunio Lindsay Vonn, Brignone scettica: “Sarebbe su una sedia a rotelle”La campionessa americana Lindsay Vonn si è infortunata, ma sembra stare meglio di quanto si temesse.

Vonn: Ho rischiato per il sogno olimpico. Serviranno altre operazioni(Adnkronos) – Ho rischiato, era giusto provarci. Mi sono rotta la tibia, dovrò operarmi diverse volte. L’infortunio al legamento crociato non c’entra nulla con la caduta. Lindsey Vonn rompe il silen ... pianetagenoa1893.net

Lindsey Vonn: Il crociato rotto non c’entra nulla con la mia caduta, non ho rimpiantiCi ho provato. Ho sognato. Ho saltato: in un lungo post su Facebook, la sciatrice americana Lindsey Vonn fa il punto dopo la bruttissima caduta in pista di due giorni fa a Cortina: Il mio sogno oli ... dire.it

L’INSEGNAMENTO DI LINDSEY VONN “Le mie Olimpiadi non sono andate come sognavo. Pensavo a un finale da fiaba. Ma questa è la vita. Perché lo sci è come la vita: rischi, sogni, salti… e ti butti. A volte atterri in piedi. Altre volte cadi. E ti fai male davvero. - facebook.com facebook

Lindsey Vonn torna negli USA: "La mia gamba è a pezzi ma sono a casa" #SkySport #MilanoCortina2026 x.com