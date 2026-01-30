Caduta per Lindsey Vonn a Crans Montana | urla laceranti poi si rialza

Lindsey Vonn si è rotta durante la discesa a Crans Montana. La campionessa americana è caduta violentemente, urlando di dolore, ma è riuscita a rialzarsi e continuare la gara. La scena ha lasciato il pubblico senza parole, mentre gli addetti ai lavori si sono subito preoccupati per le sue condizioni.

Lindsey Vonn è purtroppo incappata in una brutta caduta durante la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse statunitense era partita in maniera brillante sulla pista svizzera e al primo intermedio era transitata con un vantaggio di 55 centesimi nei confronti della connazionale Jacqueline Wiles, dando l’impressione di attaccare a tutta per andare a caccia del risultato di lusso in una stagione che ha già portato in dote due vittorie (sempre in discesa, a St. Moritz e Zauchensee). In una curva verso destra, dopo un salto, si è insaccata ed è caduta: il suo peso è gravato sul ginocchio sinistro (non quello con la protesi) ed è finita violentemente nelle reti di protezione. 🔗 Leggi su Oasport.it

La discesa femminile a Crans Montana si trasmette in diretta, ma è subito dramma.

