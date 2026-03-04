Una nave da guerra iraniana è stata affondata al largo delle coste dello Sri Lanka in un attacco che ha causato 87 morti. Il Pentagono ha confermato che l’attacco è stato effettuato da un sottomarino degli Stati Uniti, che ha colpito la nave con un missile. L’incidente si è verificato in acque internazionali e la notizia è stata resa nota attraverso dichiarazioni ufficiali delle autorità militari statunitensi.

Una nave da guerra iraniana, la IRIS Dena, è affondata al largo delle coste dello Sri Lanka: secondo quanto dichiarato da fonti della marina e del ministero della Difesa del Paese, a farla colare a picco sarebbe stato un attacco sottomarino. Questa versione ha trovato conferma prima nelle parole di tre fonti militari Usa, anonime, all'agenzia Reuters e, poi, in quelle del capo del Pentagono, Pete Hegseth: a colpire la nave - proprio con un sottomarino - sono state le forze armate americane. Non è al momento chiaro quante persone ci fossero a bordo: le autorità locali - che hanno precisato come la nave non si trovasse all'interno delle acque territoriali dello Sri Lanka - hanno dichiarato di aver tratto in salvo 32 persone, e che i morti sono almeno 80. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sri Lanka, nave da guerra iraniana attaccata e affondata da un sottomarino Usa: «Ci sono 87 morti»

Sri Lanka, nave da guerra iraniana attaccata e affondata da un sottomarino Usa: «Almeno 80 morti»Una nave da guerra iraniana, la IRIS Dena, è affondata al largo delle coste dello Sri Lanka: secondo quanto dichiarato da fonti della marina e del...

Guerra navale ad alta intensità: un sottomarino USA affonda una nave da guerra iraniana al largo dello Sri LankaUn sottomarino della US Navy ha affondato con un siluro una nave da guerra iraniana, la IRIS Dena, mentre si trovava al largo delle coste dello Sri...

Nave iraniana colpita e affondata da un sottomarino a largo dello Sri Lanka: almeno 140 dispersiL'Iris Dena, una delle più recenti navi da guerra iraniane, è stata colpita e affondata questa mattina a largo dello Sri Lanka: almeno 140 dispersi ... notizie.it

Nave iraniana affondata da un sottomarino Usa in Sri Lanka: 80 mortiLa fregata Iris Dena, con a bordo marinai iraniani, è stata affondata da un siluro statunitense. A confermarlo è stato il capo del Pentagono Hegseth. Le autorità dello Sri Lanka sono intervenute sul ... tg24.sky.it

Sarebbero almeno 80 i morti nell'affondamento di un cacciatorpediniere iraniano da parte di un sottomarino statunitense al largo dello Sri Lanka. Lo hanno dichiarato i funzionari della polizia e della difesa, mentre "sono ancora in corso le ricerche dei 61 dispe x.com

Una fregata iraniana con 180 persone a bordo è stata affondata da un sottomarino statunitense al largo dello Sri Lanka: almeno 80 i morti. #Tg1 facebook