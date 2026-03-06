L’incubo energetico popola le menti dell’Umanità ma gli italiani fanno sogni più tranquillizzanti

L’incubo energetico preoccupa molte nazioni, ma gli italiani sembrano vivere questa situazione con meno ansia. Su The Economist di ieri si legge che questa preoccupazione riguarda diverse realtà, anche se ogni paese sperimenta il problema in modo diverso. La questione riguarda le difficoltà legate alla fornitura e ai prezzi dell’energia, che continuano a essere al centro del dibattito pubblico.

Su The Economist di ieri, si può leggere che, uno dei disagi che provano da un po’ di tempo tutte le popolazioni, anche se in maniera diversa, è l’Incubo Energetico. Esso è acuito dalle guerre in corso, Da sola queste espressioni danno già per individuate le angosce che tormentano l’umanità, soprattutto quella che vive in zone sotto la cui superficie giacciono quantità di idrocarburi limitate se non proprio quasi assenti. In sintesi che esse comunque non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno energetico degli abitanti. L’ Italia vive questa situazione in una maniera definibile sui generis. Il problema della scarsità di tali prodotti nelle viscere del sottosuolo, si presentò a metà del secolo scorso, quindi nell’immediato dopo guerra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Le microplastiche fanno male ma fanno peggio gli allarmismi creati ad hocAvete mai sentito parlare delle microplastiche? Per chi non avesse affinità con il grande mondo dell’allarmismo mediatico, forniamo un breve...

“Ma che fanno!”. Dubai, cosa cantano sull’aereo gli studenti italiani salvati: è polemica (VIDEO)Dubai e il rientro dei studenti italiani: si è chiusa nella serata di martedì la vicenda che ha coinvolto circa 200 studenti italiani rimasti...