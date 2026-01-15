le microplastiche fanno male ma fanno peggio gli allarmismi creati ad hoc

Le microplastiche rappresentano una reale minaccia per l’ambiente e la salute, ma spesso gli allarmismi ingigantiti contribuiscono a creare confusione. Per chi desidera comprendere meglio il problema senza lasciarsi coinvolgere da eccessi comunicativi, ecco una panoramica chiara e obiettiva sulle microplastiche e il loro impatto reale.

Avete mai sentito parlare delle microplastiche? Per chi non avesse affinità con il grande mondo dell’allarmismo mediatico, forniamo un breve compendio. Da una ventina di anni sui giornali di tutto il pianeta rimbalzano studi universitari che denunciano gli effetti nefasti delle minuscole particelle che derivano dal degradarsi della plastica. Provate a chiedere all’Intelligenza artificiale e vi sfornerà un elenco dettagliato dei danni che provocano queste schegge. Una lista ovviamente realizzata pescando da tutti i principali e autorevoli organi d’informazione italiani e stranieri: aumentano di 4,5 volte il rischio di infarto e ictus, possono rendere sterili gli uomini e mettono in pericolo le gravidanze aumentando la percentuale di parti prematuri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

