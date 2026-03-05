Ma che fanno! Dubai cosa cantano sull’aereo gli studenti italiani salvati | è polemica VIDEO

Circa 200 studenti italiani sono stati coinvolti in una vicenda a Dubai, dove sono rimasti bloccati a causa dell’instabilità legata alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Nella serata di martedì si è conclusa questa situazione, che ha attirato l’attenzione sui social e sui media. Durante il viaggio, si sono registrate scene con studenti che cantavano in aereo, suscitando commenti e reazioni online.

Dubai e il rientro dei studenti italiani: si è chiusa nella serata di martedì la vicenda che ha coinvolto circa 200 studenti italiani rimasti bloccati negli Emirati Arabi in un contesto di crescente instabilità legata alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il ritorno è avvenuto con un volo speciale, atterrato in Italia dopo giorni di attesa e preoccupazione.Il rientro è stato possibile grazie a un’operazione organizzata dalle autorità locali, con il supporto delle istituzioni italiane. L’obiettivo dichiarato è stato quello di garantire il trasferimento dei ragazzi in condizioni di sicurezza, mentre le tensioni continuavano a interessare l’area del Medio Oriente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Dubai, gli studenti italiani messi in salvo cantano l’inno di Mameli sull’aereoCi sono viaggi che iniziano con entusiasmo e leggerezza, ma che finiscono per trasformarsi in esperienze segnate dall’ansia e dall’incertezza.

Rientrano in Italia gli studenti italiani bloccati a Dubai, Martina: «Stiamo bene, ma abbiamo paura. Non siamo abituati a vivere queste cose sulla nostra pelle, è surreale ...In viaggio per un progetto formativo internazionale, Martina e altri 200 studenti italiani si sono ritrovati bloccati a Dubai quando gli attacchi in Medio Oriente hanno chiuso l’aeroporto. Tra ansia, ... vanityfair.it

