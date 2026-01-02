L’imprenditoria femminile a Ferrara sta crescendo, rappresentando oggi oltre il 22% delle attività locali. Le donne imprenditrici, resilienti di fronte alle sfide di un contesto economico difficile, continuano a contribuire allo sviluppo del territorio. La loro presenza testimonia un percorso di consolidamento e di innovazione, che arricchisce il tessuto imprenditoriale della provincia.

La tenacia nelle avversità è una caratteristica delle donne imprenditrici ferraresi e ravennati, alle prese con una crisi che non sembra attenuarsi. Nelle attuali difficoltà congiunturali che stiamo attraversando, infatti, un dato positivo arriva proprio dal mondo dell’imprenditoria femminile. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - L'imprenditoria ferrarese è sempre più 'rosa': è femminile oltre il 22% delle realtà

Leggi anche: Imprenditoria femminile sempre più numerosa, ma la Tuscia rimane contraddittoria

Leggi anche: Il motore rosa del Cesenate: esplode l’imprenditoria femminile e straniera nel terziario