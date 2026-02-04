Difendersi dal gelo | le strategie da conoscere tra il vero e il falso

Con l’arrivo delle temperature più rigide, molte persone cercano metodi per affrontare il freddo. Siamo animali a sangue caldo e il nostro corpo deve adattarsi per resistere. Il calore si produce principalmente grazie al cibo, che il corpo trasforma in energia e in calore. Conoscere le strategie giuste può fare la differenza tra stare al caldo o soffrire il gelo.

S iamo animali a sangue caldo e per resistere al freddo dobbiamo adattarci. Il corpo funziona come una fornace: ricava dal cibo energia che si trasforma in buona parte in calore. È un processo essenziale, perché dobbiamo mantenere dentro di noi quei 36-37 gradi che consentono le reazioni chimiche necessarie alla vita. Tisane calde per l’inverno: quali scegliere e perché X A riposo e in un ambiente né troppo caldo né troppo freddo, il calore che produciamo è più o meno uguale a quello che perdiamo attraverso pelle e respiro. Vuol dire che, anche da sdraiati e da fermi, bruciamo chilocalorie: in un’ora in media 80-90, l’equivalente di un piccolo vasetto di yogurt. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il meteo di Capodanno prevede un'improvvisa ondata di freddo intenso, con temperature fino a -10°C al Nord.

