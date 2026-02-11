Truffa della ballerina su Whatsapp come difendersi dal raggiro

La polizia postale di Perugia ha segnalato una nuova truffa che sta circolando su Whatsapp. Gli utenti ricevono messaggi con una ballerina che li invita a cliccare su link sospetti. Chi cade nel raggiro rischia di perdere soldi o dati personali. La polizia avverte di fare attenzione e di non aprire messaggi provenienti da persone sconosciute.

Truffa della "ballerina", un nuovo raggiro via social.La polizia postale di Perugia ha segnalato, negli ultimi giorni, la diffusione di una nuova frode attraverso i canali Whatsapp. Nel dettaglio, tutto partirebbe da un messaggio apparentemente inviato da un contatto conosciuto. Il testo invita a.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Whatsapp Truffa Truffa della ballerina, cos'è e come difendersi dal raggiro su WhatsApp La truffa della ballerina torna a colpire gli utenti di WhatsApp. Nuova truffa corre su WhatsApp, come difendersi dalla "ballerina": i consigli della polizia postale Una nuova truffa sta circolando su WhatsApp, e questa volta si chiama “ballerina”. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Whatsapp Truffa Argomenti discussi: Truffa della ballerina: come funziona e come difendersi; Truffa della ballerina, cos'è e come difendersi dal raggiro su WhatsApp; Truffa della ballerina su Whatsapp, un messaggio dal contatto amico: Puoi votare per mia nipote?; Polizia Postale, l’allarme sulla truffa vota ballerina su WhatsApp. Puoi votare mia nipote?: come funziona la truffa della ballerina su WhatsappI carabinieri della Cyber Investigation di Napoli hanno diffuso informazioni sulla nuova frontiera delle truffe online su Whatsapp: un messaggio che invita ... fanpage.it Truffa della ballerina su WhatsApp: cos'è, come funziona e come difendersiScopriamo cos’è la truffa della ballerina su WhatsApp, come riescono a rubare l’account e le 5 regole per proteggerti da phishing e furto dati. alfemminile.com “Vota mia figlia/nipote al concorso per ballerina”, ma occhio: è una truffa Whatsapp #tuttoggi #Cronaca #UmbriaItaliaMondo #cronaca #evidenza #scoop #truffa #truffawhatsapp #umbria #whatsapp | http://ow.ly/wLvm106unN6 - facebook.com facebook La truffa della ballerina sfrutta la tecnica del ghostpairing per rubare l’account WhatsApp, sottrarre i dati e inviare richieste di denaro x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.