Lily Allen si vendica dei tradimenti dell'ex marito | sul vestito gli scontrini dei regali all'amante

Durante un concerto, Lily Allen ha indossato un vestito su cui sono stati stampati gli scontrini dei regali che il suo ex marito aveva acquistato per la sua amante. La cantante ha deciso di usare questo look come modo di vendicarsi dei tradimenti subiti, rendendo pubblica la documentazione delle relazioni extraconiugali del suo ex compagno. La performance ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media.

Il tour West End Girl di Lily Allen sta diventando uno degli eventi musicali più discussi del 2026. È "4chan star" il brano che Lily Allen ha dedicato all'ex marito David Harbour. E per introdurlo la popstar ha indossato un abito interamente realizzato con le stampe degli scontrini dei regali alle amanti dell'ex marito.