L’abito-vendetta di Lily Allen | si veste con le ricevute dei regali che l’ex David Harbour comprava ad altre donne

Lily Allen sta attirando l’attenzione con un abito realizzato interamente con le ricevute dei regali che il suo ex, David Harbour, aveva acquistato per altre donne. Il suo tour West End Girl sta facendo parlare non solo per le note ma anche per le scelte visive che accompagnano le esibizioni. La cantante utilizza questa scenografia come gesto simbolico durante le sue performance.

Il tour West End Girl di Lily Allen sta diventando uno degli eventi musicali più discussi del 2026, non solo per la musica ma per la potenza visiva e simbolica delle performance. Il 2 marzo scorso, alla Glasgow Royal Concert Hall, la cantante britannica ha indossato un abito realizzato con riproduzioni giganti di vere ricevute d’acquisto, riconducibili a regali costosi che l’ex marito, l’attore di Stranger Things David Harbour, avrebbe fatto ad altre donne durante il loro matrimonio. L’episodio clou dello spettacolo si è verificato sulle note di “4chanStan”, brano che esplora la scoperta della presunta doppia vita dell’attore. In una scenografia che riproduce una camera da letto, la Allen ha estratto un lungo drappo di tessuto verde che, una volta srotolato, ha rivelato stampe ingrandite di scontrini fiscali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Dopo il doloroso divorzio dall'attore David Harbour e dopo aver scoperto dei suoi numerosi tradimenti a fine 2024, Lily Allen si è ritirata in centro...

Lily Allen non cerca vendetta ma sa vendicarsi benissimoNon ci sono santi, dopo la fine complicata di una storia d’amore. E Lily Allen lo sa bene. In Pussy Palace, settimana traccia del suo nuovo album, West End Girl, la cantante britannica entra in scena ... vanityfair.it

Lily Allen, la resa dei conti di una donna che non vuole più farsi manipolare: «David Harbour mi ha tradita, ma la vera infedeltà è stata smettere di essere me stessa»Canzoni carine che poi non lo sono, cioè quelle che dietro un’apparenza allegra raccontano una storia di opposto segno. Così Lily Allen ha parlato della propria musica e potrebbe essere il caso anche ... vanityfair.it

