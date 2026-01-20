L' ultima cosa che mi ha detto 2 | Jennifer Garner in cerca della verità nel trailer dei nuovi episodi

Il 20 febbraio su Apple TV debutta la seconda stagione della serie tratta dal bestseller di Laura Dave, con Jennifer Garner nel ruolo principale. La nuova stagione prosegue la narrazione della storia originale, offrendo agli spettatori un approfondimento sulla ricerca della verità e sulle sfide dei personaggi. Un appuntamento da non perdere per chi segue questa produzione, disponibile in streaming a partire dalla data indicata.

Arriverà sugli schermi di Apple TV il 20 febbraio la seconda stagione della serie tratta dal romanzo bestseller di Laura Dave. Il 20 febbraio arriverà su Apple TV, con il primo episodio, la stagione 2 di L'ultima cosa che mi ha detto, la serie con star Jennifer Garner di cui è stato condiviso online il trailer. Le otto puntate inedite, di cui sono state svelate molte scene inedite, verranno distribuite in streaming a cadenza settimanale ogni venerdì fino al 10 aprile. Cosa racconteranno i nuovi episodi della serie Nel cast della serie L'ultima cosa che mi ha detto ci sono, oltre alla protagonista e produttrice esecutiva Jennifer Garner, anche Angourie Rice, David Morse e Nikolaj Coster-Waldau, recentemente star anche di King . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

