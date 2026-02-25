Jennifer Garner crescere tre figli da mamma single | Ho imparato a mollare il controllo

Nel 2015, Garner e Affleck si sono lasciati dopo dieci anni insieme, divorziando ufficialmente tre anni dopo, eppure sono rimasti in buoni rapporti e hanno cresciuto insieme i loro tre figli, frequentandosi per eventi importanti come il Natale, progressi scolastici e in non rare occasioni di svago. Nonostante la coesione, Jennifer Garner ha spiegato che non è semplice educare i propri figli in qualità di mamma single, come ha raccontato nella recente intervista rilasciata alla rivista Bustle. L'attrice ha rivelato di sentirsi, a volte, «un po' persa» nella divisione della gestione dei figli, ma questo, spiega lei, fa guadagnare qualcosa in più come genitori: «Si impara anche. Mi ha permesso di lasciar andare e di non concentrarmi troppo sulla genitorialità in sé». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche:

I Golden Globe delle ex mogli: Jennifer Lopez e Jennifer Garner non si fanno fotografare insieme

Jennifer Garner: da babysitter a imprenditrice di successo, il suo brand vale quasi 845 milioni. Colbert testimonia.