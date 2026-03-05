libera tre giorni per i 30 anni della legge 109 96

Libera ha annunciato una manifestazione di tre giorni per celebrare i 30 anni della legge 10996. L'iniziativa si svolgerà in numerose città italiane, tra cui Trieste, Milano, Torino, Genova, Bologna, Roma, Napoli, Reggio Calabria e Palermo. L’evento coinvolgerà piazze, scuole, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della normativa. La mobilitazione si intitola “109 piazze per la legge 109”.

La tre giorni coinvolgerà piazze, scuole, associazioni e cittadini da nord a sud: Trieste, Milano, Torino, Genova, Bologna, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Palermo e molte altre città. Banchetti, raccolte firme, visite ai beni confiscati e momenti di confronto animeranno oltre 130 luoghi, in un grande lavoro corale che vuole ricordare come la legge 10996 sia nata dal basso, grazie anche al milione di firme raccolte da Libera nel 1996. L’obiettivo è duplice: celebrare trent’anni di impegno e ribadire che il riutilizzo sociale dei beni confiscati è una scelta etica, culturale ed economica che va sostenuta con risorse adeguate. La Calabria è uno dei territori più attivi nel riutilizzo sociale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

