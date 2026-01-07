FILA presenta la nuova AI 2026 a Pitti Uomo 109

FILA presenta a Pitti Uomo 109 la collezione AI 2026, caratterizzata da uno stile sportivo evoluto, linee pulite e materiali tecnici. La nuova linea Legacy fa il suo debutto, offrendo un’interpretazione moderna e funzionale dell’abbigliamento sportivo. Un’occasione per scoprire le innovazioni e l’approccio contemporaneo del brand nel settore dell’abbigliamento athleisure.

FILA svela a Pitti Uomo 109 la collezione AI 2026: stile sportivo evoluto, linee pulite, materiali tecnici e debutto della nuova linea Legacy. FILA torna protagonista a Pitti Immagine Uomo 109 presentando la collezione AutunnoInverno 2026, un capitolo che consolida l’evoluzione del marchio verso un’estetica sportiva contemporanea sempre più definita. La nuova proposta introduce un linguaggio stilistico deciso, dove innovazione tecnica e identità atletica convivono in un equilibrio che affonda le radici nella tradizione iconica del brand. Il cuore della collezione è rappresentato da tute in maglia sartoriali realizzate con materiali tecnici avanzati, capispalla leggeri pensati per la mezza stagione e coordinati in tessuti premium. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - FILA presenta la nuova AI 2026 a Pitti Uomo 109 Leggi anche: FILA Europe presenta la collezione AW26 a Pitti Immagine Uomo 109 Leggi anche: JOTT: la rivoluzione francese del piumino ultraleggero a Pitti Uomo 109. La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Manovra cambia l’Isee. Dalla prima casa ai controlli, ecco le novità nel 2026; CES 2026, Nvidia lancia Alpamayo una famiglia di modelli Ai per la guida autonoma; il 2026 della Olio Pantaleo Fasano comincia contro la Trasporti Bressan Offanengo.; Dell presenta i nuovi XPS 14 e 16: tutti gli annunci del CES 2026. Fila a Teatro 2026: al via 18 spettacoli imperdibili per bambini e famiglie - Dal 4 gennaio al via Fila a Teatro 2026: 18 spettacoli per famiglie e bambini in 6 teatri del Friuli Venezia Giulia. nordest24.it

